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Прокуратура выявила факт незаконной эксплуатации пристроя отеля «Аврора» в Челябинске

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. В Челябинске после пожара в пристрое отеля «Аврора» была проведена проверка исполнения требований градостроительного законодательства отелем и установлен факт эксплуатации нежилого здания без разрешения на это. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«Установлено, что по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 93б расположено девятиэтажное нежилое здание, принадлежащее на праве собственности физическому лицу, которым в отсутствие разрешения на строительство в 2018 году произведена его реконструкция. Таким образом установлено, что собственником осуществляется эксплуатация нежилого здания без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — говорится в сообщении.



Прокуратурой Ленинского района Челябинска возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 9.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», которое направлено в суд для рассмотрения.

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