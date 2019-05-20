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В Свердловской области Роспотребнадзор забраковал и изъял из оборота 2,7 тонны плодоовощной продукции

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в I квартале проинспектировано 7,1 т плодоовощной продукции, из них 2,7 т (38%) забраковано и изъято из оборота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Забраковка проводилась по причине нарушения порядка маркировки продукции и нарушения технических регламентов. Несоответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота», — уточняет пресс-служба.



В этот период качество плодоовощной продукции оценено в рамках 43 мероприятий, нарушения установлены в 12 из них (что составило 28%).



«Основными нарушениями на объектах, осуществляющих оборот плодоовощной продукции, стали неудовлетворительное санитарно-техническое состояние, несоблюдение поточности, нарушение условий и сроков хранения продуктов питания, реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, несохранение маркировочных ярлыков с каждого тарного места с указанием срока годности до полного использования продукта, несоблюдение правил личной гигиены работниками предприятий, нарушения при прохождении медицинских обследований, гигиенического обучения и прививок сотрудников, невыполнение производственного контроля, недоведение достоверной и полной информации до потребителя, нарушения требований технических регламентов таможенного союза», — поясняет ведомство.



Также на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и его филиалов по санитарно-химическим показателям была исследована 641 проба плодоовощной продукции. Удельный вес неудовлетворительных проб (по содержанию нитратов) составил 1,2%. В том числе исследовано 70 проб импортной продукции, 2,9% из них оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям исследовано 909 проб, неудовлетворительными по показателям «бактерии группы кишечной палочки», «яйца гельминтов» оказалось 0,6% проб. В том числе исследовано 39 проб импортной продукции, но среди них неудовлетворительных результатов не зафиксировано.



«По результатам надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, реализующих плодоовощную продукцию, составлено 32 протокола об административном правонарушении, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1,8 млн руб. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований санитарных правил и технических регламентов Таможенного союза, предписания о приостановке реализации продукции», — говорится в сообщении.

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