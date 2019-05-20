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В Свердловской области снизились цены на дизельное топливо и выросли на сжиженный углеводородный газ

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. Свердловское УФАС с 6 по 12 мая 2019 года зафиксировало снижение средней цены на дизельное топливо и подорожание сжиженного углеводородного газа на АЗС региона. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) осталась на уровне 41,23 руб., АИ-95 — 44,08 руб. за литр.



Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,33 руб. Он стал стоить в среднем на 11 коп. меньше, чем неделей ранее, когда цена составляла 45,44 руб. Сжиженный углеводородный газ вырос в цене на 19 коп., теперь его цена за литр — 20,62 руб.

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