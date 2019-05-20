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Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений возможных мест для строительства храма Святой Екатерины
20 май 2019 (12:04)
С 20 мая в Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на сайте муниципалитета. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины».
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на сайте муниципалитета. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины».
По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.
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