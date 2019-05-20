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За год на одного жителя Челябинской области построили 0,44 кв. м. жилья

УрБК, Челябинск, 20.05.2019. Агентство РИА «Рейтинг» опубликовало информацию об объемах жилищного строительства в российских регионах в перерасчете на одного жителя. Челябинская область заняла в рейтинге 39 место.



По итогам 2018 года в регионе ввод жилья в эксплуатацию вырос на 7,6%. В перерасчете на одного жителя в регионе построили 0,437 кв. м.



Отметим, что рейтинг регионов по объемам жилищного строительства возглавила Ленинградская область, где в прошлом году было введено 1,442 кв. м. жилья на человека, Московская область заняла второе место с показателем 1,174 кв. м.



Наименьшее количество жилья введено в Магаданской области (0,030), на Чукотке (0,036), в Мурманской области (0,062), на Камчатке (0,113), в Еврейской автономной области (0,173).

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