Новости дня

Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений возможных мест для строительства храма Святой Екатерины

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. С 20 мая в Екатеринбурге начинается сбор предложений горожан по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины.



Как сообщает пресс-служба администрации города, сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить свои варианты можно через электронную приемную на сайте муниципалитета. Необходимо будет указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения необходимо отправлять с пометкой «Предложения по площадке для строительства храма святой Екатерины».



По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: