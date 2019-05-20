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В Свердловской области в апреле уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. На Среднем Урале в 2019 году по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократилось на 2,7 тыс. поголовье овец и коз (на 4,1% с 66,4 тыс. до 63,7 тыс.), а также уменьшилось на 2 тыс. поголовье крупного рогатого скота (на 0,8% с 266,3 тыс. до 264,3 тыс.), сообщает Свердловскстат.



В том числе среди крупного рогатого скота снизилось на 0,6 тыс. поголовье коров (на 0,5% с 116,2 тыс. до 264,3 тыс.).



При этом зафиксирован прирост поголовья свиней на 10,7 тыс. голов (на 3,1% с 346,1 тыс. до 356,8 тыс.), птиц на 0,1 тыс. голов (на 0,7% с 13,4 тыс. до 13,5 тыс.).

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