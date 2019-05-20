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Мошенники разработали алгоритм, позволяющий им снять деньги через терминалы Сбербанка

УрБК, Москва, 20.05.2019. В терминалах Сбербанка участились случаи хищения средств, пишет «Коммерсантъ».



Алгоритм мошенничества заключается в том, что злоумышленник, не вставляя пластиковую карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. Следующий в очереди клиент видит на экране предложение вставить карту и вводит пин-код. Предыдущая операция завершается автоматически: у человека списываются деньги со счета.



Такая схема работает только в том случае, если жертва мошенничества вводит пин-код в течение полутора минут: в противном случае терминал прерывает операцию.

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