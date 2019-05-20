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Распадская угольная компания провела в Междуреченске профориентационный форум для школьников и студентов

УрБК, Москва, 20.05.2019. В Междуреченске прошел профориентационный форум для школьников и студентов «Распадская. Курс на молодость и профессионализм», в котором приняли участие около 200 человек. Организатором мероприятия выступило ООО «Распадская угольная компания» (входит в состав холдинга ЕВРАЗ). Об этом сообщает управление по связям с общественностью предприятия.



Среди участников были старшеклассники десяти школ города, студенты филиала Кузбасского государственного технического университета имени Т. Горбачева, Междуреченского горностроительного техникума и Томь-Усинского энерготранспортного техникума.



«Форум начался с показа фильма об одной из крупнейших в России шахт «Распадской», снятого к 45-летию предприятия. Далее школьники работали в секциях в пяти направлениях. Участники форума побывали в виртуальной шахте, разработанной IT-специалистами компании, решали нестандартные задачи от команды бизнес-системы ЕВРАЗа. Своими историями успеха со школьниками и студентами поделились руководители компании. Ребята встретились с лидерами молодежного движения, молодыми бригадирами, которые рассказали о возможностях профессионального роста в ЕВРАЗе и корпоративных проектах молодежного совета. Отдельная секция была посвящена презентации учебных заведений, которые готовят специалистов для угольной отрасли и активно сотрудничают с Распадской угольной компанией», — говорится в сообщении.



Форум завершился встречей в формате брифинга, на которой руководители компании, учебных заведений и администрации Междуреченского городского округа подвели итоги мероприятия и ответили на вопросы, интересующие старшеклассников и студентов. Директор по персоналу Распадской угольной компании Андрей Чирыкин отметил, что предприятие ждет молодых и активных специалистов.



«Шахтер сегодня — это высококвалифицированный оператор механизированных комплексов. Наши предприятия активно развиваются, на производстве внедряются новые технологии. Поэтому мы нуждаемся в компетентных кадрах, которые прошли современное обучение и мыслят по-новому», — цитирует управление слова Андрея Чирыкина.

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