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В Екатеринбурге закрыли движение трамваев по Макаровскому мосту
20 май 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. В Екатеринбурге с 18 мая закрыто движение трамваев по Макаровскому мосту из-за реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
«С 18 мая маршруты, проходящие по улице Челюскинцев (№ 3 и № 21), будут объединены в один (№ 21), который будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченская, Волгоградская, Викулова, Татищева, Красноуральская до конечной станции «ВИЗ», — говорится в сообщении.
«С 18 мая маршруты, проходящие по улице Челюскинцев (№ 3 и № 21), будут объединены в один (№ 21), который будет следовать от конечной станции «ЦПКиО» по улицам Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченская, Волгоградская, Викулова, Татищева, Красноуральская до конечной станции «ВИЗ», — говорится в сообщении.
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