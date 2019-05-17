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При смене работы 26% россиян рассчитывают на увеличение зарплаты в 1,5 раза

УрБК, Москва, 17.05.2019. По результатам опроса Роструда, 26% россиян при смене работы рассчитывают на увеличение заработной платы в 1,5 раза. При этом уйти со старого места ради большей зарплаты готовы более половины жителей страны. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости России.



Опрос был проведен в апреле на портале Роструда «Работа в России». Более 25 тыс. человек сообщили, как они оценивают настоящее место работы и чего ожидают от будущего.



Выяснилось, что 73% респондентов готовы сменить место работы. Стимулом для перехода на другую работу 51% опрошенных назвали увеличение заработной платы. При этом 33% участников опроса при переходе на новое место работы ожидают увеличения дохода примерно на треть, 26% — не менее чем в 1,5 раза, а 24% опрошенных устроит прибавка к зарплате до 50%.



Дальнейшее профессиональное развитие является важным стимулом для перехода на новое место для 18% опрошенных россиян. Для 17% респондентов важна лояльность руководства. Каждый десятый опрошенный обращает внимание, насколько приветливо его встречают в новом коллективе, а также на удобный график работы. Только чуть больше 1% респондентов отметили, что ищут новые знакомства и не любят засиживаться на одном месте.



Опрос также показал: для 44% участников исследования главный фактор, который может повлиять на решение о переезде — зарплата и карьерный рост, для 23% — перспективы для членов семьи (в том числе образование для детей), для 17% — возможность улучшить жилищные условия, для 10% — экологическая составляющая региона.



Отвечая на вопрос об условиях на новом месте работы, 30% респондентов сообщили, что условия полностью совпали с ожиданиями или превзошли их.

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