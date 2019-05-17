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В Сысертском городском округе из-за ДТП без электроснабжения остались семь населенных пунктов
17 май 2019 (17:10)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Сысертском городском округе энергетики филиала «Свердловэнерго» восстанавливают электроснабжение, прерванное в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».
Cегодня в 15.40 при наезде автомобиля на опору произошло повреждение воздушной линии 10 кВ «Патруши — Шайдурово». В результате инцидента без электроснабжения остались порядка 3 тыс. жителей семи населенных пунктов Сысертского городского округа: с. Кадниково, с. Кашино, с. Бородулино, п. Первомайский, п. Октябрьский, д. Ольховка и д. Шайдурово.
В настоящий момент специалисты энергокомпании производят оперативные переключения по переводу нагрузки на резервные схемы. Также на место инцидента направлены резервные источники электроснабжения.
«В ближайшее время значительной части потребителей будет подано напряжение. Для полного восстановления нормальной схемы электроснабжения потребуется время. Ситуация находится под полным контролем специалистов филиала «Свердловэнерго», — говорится в сообщении.
Cегодня в 15.40 при наезде автомобиля на опору произошло повреждение воздушной линии 10 кВ «Патруши — Шайдурово». В результате инцидента без электроснабжения остались порядка 3 тыс. жителей семи населенных пунктов Сысертского городского округа: с. Кадниково, с. Кашино, с. Бородулино, п. Первомайский, п. Октябрьский, д. Ольховка и д. Шайдурово.
В настоящий момент специалисты энергокомпании производят оперативные переключения по переводу нагрузки на резервные схемы. Также на место инцидента направлены резервные источники электроснабжения.
«В ближайшее время значительной части потребителей будет подано напряжение. Для полного восстановления нормальной схемы электроснабжения потребуется время. Ситуация находится под полным контролем специалистов филиала «Свердловэнерго», — говорится в сообщении.
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