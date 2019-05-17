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Forbes опубликовал список компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров

17 май 2019 (16:56)

УрБК, Москва, 17.05.2019. Forbes составил список из 25 компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров.

Больше всех по итогам прошлого года потратила на выплату премий своему управленческому персоналу ГМК «Норильский никель» — в общей сложности 6,8 млрд руб. 23 сотрудникам. На втором месте — Сбербанк с 4,4 млрд руб. 18 сотрудникам. Третье место занял «Газпром» с 4,3 млрд руб. 17 сотрудникам.

В общей сложности 25 компаний рейтинга потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд руб. Самыми щедрыми оказались компании нефтегазового сектора, таких в рейтинге шесть, они выплатили руководству 17,3 млрд руб. На втором месте — три банка с совокупным вознаграждением 9,6 млрд руб., на третьем — три металлургические компании с 9,4 млрд руб.

Forbes проанализировал годовые отчеты 100 крупнейших по капитализации компаний по итогам 2018 года. В подсчетах учитывались зарплата и краткосрочные вознаграждения — бонусы и премии.

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