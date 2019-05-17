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В Екатеринбурге введут ограничения движения транспорта по улице Крылова
17 май 2019 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге с 18 мая до середины июня проезжая часть по улице Крылова будет сужена по нечетной стороне, говорится на официальном портале города.
Ограничение связано с завершением подключения жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
«Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры, для чего и будет огорожен участок четыре на четыре метра. В зону строительства при этом попадает полоса проезжей части, ведущей из центра города. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями», — говорится в сообщении.
Ограничение связано с завершением подключения жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.
«Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры, для чего и будет огорожен участок четыре на четыре метра. В зону строительства при этом попадает полоса проезжей части, ведущей из центра города. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями», — говорится в сообщении.
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