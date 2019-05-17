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Более половины выпускников школ Свердловской области будут учиться в колледжах и техникумах
17 май 2019 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В 2019 году количество свердловских выпускников школ на базе 9-х классов составит 44 тыс. 895 человек, на базе 11-х классов — 18 тыс. 766 человек. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник департамента профобразования регионального министерства образования и молодежной политики Альберт Шавалиев.
По его словам, общее число выпускников на Среднем Урале составит 63 тыс. 661 человек.
«Эти цифры незначительно выше прошлогоднего уровня. Мы прогнозируем, что в этом году общий объем приема выпускников 9-х и 11-х классов в систему среднего профессионального образования составит около 36,5 тыс. человек. Из них 20 тыс. 327 учащихся будут обучаться за счет средств областного бюджета», — рассказал А. Шавалиев.
В настоящее время в регионе функционируют 105 государственных профессиональных учебных заведений и 14 — негосударственных.
По его словам, общее число выпускников на Среднем Урале составит 63 тыс. 661 человек.
«Эти цифры незначительно выше прошлогоднего уровня. Мы прогнозируем, что в этом году общий объем приема выпускников 9-х и 11-х классов в систему среднего профессионального образования составит около 36,5 тыс. человек. Из них 20 тыс. 327 учащихся будут обучаться за счет средств областного бюджета», — рассказал А. Шавалиев.
В настоящее время в регионе функционируют 105 государственных профессиональных учебных заведений и 14 — негосударственных.
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