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Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в майские праздники выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (индикатор, отражающий динамику посещаемости ТЦ и сетей на еженедельной основе в режиме онлайн) в первые майские праздники вырос на 1,3%, во вторые — на 7%. Об этом говорится в исследовании компании Watcom Group.



«В 2018 году на 19 неделе была хорошая погода, поэтому многие уехали за город. В этом году одной из причин увеличения трафика, возможно, стала погода: частые дожди. Для сравнения: в Москве на первые майские Shopping Index увеличился на 1%, на вторые майские — снизился на 3,6%, что объясняется длинными выходными», — комментирует президент компании Watcom Group Роман Скороходов.

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