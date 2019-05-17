Новости дня
Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в майские праздники выросла на 7%
17 май 2019 (15:22)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (индикатор, отражающий динамику посещаемости ТЦ и сетей на еженедельной основе в режиме онлайн) в первые майские праздники вырос на 1,3%, во вторые — на 7%. Об этом говорится в исследовании компании Watcom Group.
«В 2018 году на 19 неделе была хорошая погода, поэтому многие уехали за город. В этом году одной из причин увеличения трафика, возможно, стала погода: частые дожди. Для сравнения: в Москве на первые майские Shopping Index увеличился на 1%, на вторые майские — снизился на 3,6%, что объясняется длинными выходными», — комментирует президент компании Watcom Group Роман Скороходов.
«В 2018 году на 19 неделе была хорошая погода, поэтому многие уехали за город. В этом году одной из причин увеличения трафика, возможно, стала погода: частые дожди. Для сравнения: в Москве на первые майские Shopping Index увеличился на 1%, на вторые майские — снизился на 3,6%, что объясняется длинными выходными», — комментирует президент компании Watcom Group Роман Скороходов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в майские праздники сократилась на 8,7%
- Число посетителей торговых центров в Екатеринбурге в 2017 году выросло на 3,2%
- Число посетителей ТЦ в Екатеринбурге в «черную пятницу» выросло на 9%
- Число посетителей ТЦ в Екатеринбурге в «черную пятницу» выросло на 9%
- Shopping Index в УрФО во II полугодии вырос на 1,4%