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«Уральские авиалинии» добавили новую частоту на направлении Самара — Баку — Самара
17 май 2019 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывают вторую частоту на новом направлении Самара — Баку — Самара. Сейчас рейс выполняется по пятницам, а с 10 июня будет дополнительно по понедельникам, сообщает пресс-служба перевозчика.
Пассажиры могут приобрести билеты из Самары в Баку от 7 тыс. 200 руб., а из Баку в Самару — от 9 тыс. 800 руб.
«В столице Азербайджана отдых по душе найдут все члены семьи. Жители Самары смогут полюбоваться на Пламенные башни, отправьтесь в центр Гейдара Алиева, посетите Музей ковров или попытайтесь разгадать тайну Девичьей башни. Интересно будет осматривать достопримечательности Баку на «баклажанчиках» — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Пассажиры могут приобрести билеты из Самары в Баку от 7 тыс. 200 руб., а из Баку в Самару — от 9 тыс. 800 руб.
«В столице Азербайджана отдых по душе найдут все члены семьи. Жители Самары смогут полюбоваться на Пламенные башни, отправьтесь в центр Гейдара Алиева, посетите Музей ковров или попытайтесь разгадать тайну Девичьей башни. Интересно будет осматривать достопримечательности Баку на «баклажанчиках» — классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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