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В Екатеринбурге проведут опрос населения по поводу строительства храма святой Екатерины

В Екатеринбурге будут проводить опрос населения по поводу строительства храма святой Екатерины. Об этом сегодня, 17 мая на брифинге рассказал глава города Александр Высокинский.



«Все процедуры закончены, документы подписаны для строительства, но есть реакция горожан, которые вышли в сквер для его защиты. Было принято решение: в соответствии с указанием президента провести опрос населения», — сказал Александр Высокинский.



По его словам, сейчас городская администрация совместно с социологами выбирает, в какой форме будет проходить опрос, чтобы его провести не быстро, а правильно и легитимно.



«Надо, чтобы никто из горожан не мог сказать, что ему не дали возможности высказаться», — заявил глава Екатеринбурга.



Он отметил, что компанию, которая будет проводить опрос, определят депутаты городской думы.

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