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В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку у ТЦ «Гермес-Плаза»
17 май 2019 (14:24)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку, расположенную рядом с торговым центром «Гермес-Плаза» (ул. Малышева, 16). Теперь въезд на парковочные места огорожен забором.
«Ленинский район получил постановление от главы Дорожно-транспортной комиссии о том, что по требованию ГОСТ 50 метров от светофоров должно быть ограждено», — прокомментировали ситуацию корреспонденту УрБК в ООО «Управляющая компания «Гермес Плаза-Сервис».
«Ленинский район получил постановление от главы Дорожно-транспортной комиссии о том, что по требованию ГОСТ 50 метров от светофоров должно быть ограждено», — прокомментировали ситуацию корреспонденту УрБК в ООО «Управляющая компания «Гермес Плаза-Сервис».
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