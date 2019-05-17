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В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку у ТЦ «Гермес-Плаза»

17 май 2019 (14:24)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку, расположенную рядом с торговым центром «Гермес-Плаза» (ул. Малышева, 16). Теперь въезд на парковочные места огорожен забором.

В Екатеринбурге закрыли бесплатную парковку у ТЦ «Гермес-Плаза»

«Ленинский район получил постановление от главы Дорожно-транспортной комиссии о том, что по требованию ГОСТ 50 метров от светофоров должно быть ограждено», — прокомментировали ситуацию корреспонденту УрБК в ООО «Управляющая компания «Гермес Плаза-Сервис».

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