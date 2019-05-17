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В выходные в Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

17 май 2019 (14:06)

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В выходные в Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

Днем температура ожидается от +7 до +16, ночью — от 0 до +11. В отдельных районах региона возможны заморозки до -5.

В Екатеринбурге столбик термометра в выходные дни покажет от +11 до +13 днем и от +1 до +3 в ночь с субботы на воскресенье. Кроме того, в воскресенье возможен мокрый снег.

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