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В Новоуральске арестовали имущество магазина ковров за долг по налогам в 50 тыс. рублей
17 май 2019 (13:40)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Новоуральске хозяйка магазина ковров накопила задолженность порядка 50 тыс. руб. по оплате налоговых взносов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
«Судебный пристав-исполнитель Новоуральского городского отдела арестовал напольные покрытия: ковровые изделия в количестве порядка 60 наименований и ламинатные панели. Имущество оставлено в помещении магазина под ответственное хранение представителя должника без права пользования», — говорится в сообщении.
Кроме того, были изъяты денежные средства, находящиеся в кассе торговой точки.
Должник обязался погасить задолженность в полном объеме в течение 10 дней.
«Судебный пристав-исполнитель Новоуральского городского отдела арестовал напольные покрытия: ковровые изделия в количестве порядка 60 наименований и ламинатные панели. Имущество оставлено в помещении магазина под ответственное хранение представителя должника без права пользования», — говорится в сообщении.
Кроме того, были изъяты денежные средства, находящиеся в кассе торговой точки.
Должник обязался погасить задолженность в полном объеме в течение 10 дней.
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