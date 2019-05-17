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ЕВРАЗ выделил на экранизацию русской народной сказки в Нижнем Тагиле 450 тыс. рублей
17 май 2019 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа приступили к экранизации русской народной сказки «Чудесные лапти». Проект «Мастерская киносказки» победил в конкурсе социальных грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Компания направила на его реализацию 450 тыс. руб.
По сообщению Регионального центра корпоративных отношений «Урал», уже закуплено оборудование: комплекты павильонного света, объективы, материалы для создания декораций и спецэффектов, грим для актеров, жесткие диски для хранения отснятого видео.
«Сказку можно будет посмотреть в декабре 2019 года. Премьерные показы планируется провести в зрительном зале городского дворца детского и юношеского творчества, а также в городских кинотеатрах. Авторы проекта — руководители студии игрового фильма Владимир Уфимцев и Александр Злыгостев. Актеры — воспитанники дворца творчества. Первые съемки прошли в декорациях «Крестьянская изба», — говорится в сообщении.
Благодаря участию в съемках сказки молодежь сможет лучше изучить культуру, обычаи и традиции народов России.
Проект «Мастерская киносказки» стал одним из 13 победителей конкурса проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Всего на конкурс было прислано более 131 проекта, у каждого из них была возможность выиграть грант до 500 тыс. руб. Старт следующего этапа конкурса на Урале запланирован на сентябрь 2019 года.
По сообщению Регионального центра корпоративных отношений «Урал», уже закуплено оборудование: комплекты павильонного света, объективы, материалы для создания декораций и спецэффектов, грим для актеров, жесткие диски для хранения отснятого видео.
«Сказку можно будет посмотреть в декабре 2019 года. Премьерные показы планируется провести в зрительном зале городского дворца детского и юношеского творчества, а также в городских кинотеатрах. Авторы проекта — руководители студии игрового фильма Владимир Уфимцев и Александр Злыгостев. Актеры — воспитанники дворца творчества. Первые съемки прошли в декорациях «Крестьянская изба», — говорится в сообщении.
Благодаря участию в съемках сказки молодежь сможет лучше изучить культуру, обычаи и традиции народов России.
Проект «Мастерская киносказки» стал одним из 13 победителей конкурса проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Всего на конкурс было прислано более 131 проекта, у каждого из них была возможность выиграть грант до 500 тыс. руб. Старт следующего этапа конкурса на Урале запланирован на сентябрь 2019 года.
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