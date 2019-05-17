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ЕВРАЗ выделил на экранизацию русской народной сказки в Нижнем Тагиле 450 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа приступили к экранизации русской народной сказки «Чудесные лапти». Проект «Мастерская киносказки» победил в конкурсе социальных грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Компания направила на его реализацию 450 тыс. руб.



По сообщению Регионального центра корпоративных отношений «Урал», уже закуплено оборудование: комплекты павильонного света, объективы, материалы для создания декораций и спецэффектов, грим для актеров, жесткие диски для хранения отснятого видео.



«Сказку можно будет посмотреть в декабре 2019 года. Премьерные показы планируется провести в зрительном зале городского дворца детского и юношеского творчества, а также в городских кинотеатрах. Авторы проекта — руководители студии игрового фильма Владимир Уфимцев и Александр Злыгостев. Актеры — воспитанники дворца творчества. Первые съемки прошли в декорациях «Крестьянская изба», — говорится в сообщении.



Благодаря участию в съемках сказки молодежь сможет лучше изучить культуру, обычаи и традиции народов России.



Проект «Мастерская киносказки» стал одним из 13 победителей конкурса проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Всего на конкурс было прислано более 131 проекта, у каждого из них была возможность выиграть грант до 500 тыс. руб. Старт следующего этапа конкурса на Урале запланирован на сентябрь 2019 года.

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