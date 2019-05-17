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На перекрестке Мельникова — Юмашева в Екатеринбурге на месяц ограничат движение автотранспорта

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге с 18 мая проезжая часть на перекрестке улиц Мельникова — Юмашева будет сужена на одну полосу. Ограничение проезда запланировано на месяц, сообщается на официальном городском портале.



«Сужение необходимо для завершения подключения жилого комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения. Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры. Для строительства камеры будет огорожен участок четыре на четыре метра, в зону строительства попадает полоса проезжей части в сторону центра. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями», — говорится в сообщении.



Разрешение на ограничение проезжей части открыто до середины июня.

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