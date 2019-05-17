Новости дня
На перекрестке Мельникова — Юмашева в Екатеринбурге на месяц ограничат движение автотранспорта
17 май 2019 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге с 18 мая проезжая часть на перекрестке улиц Мельникова — Юмашева будет сужена на одну полосу. Ограничение проезда запланировано на месяц, сообщается на официальном городском портале.
«Сужение необходимо для завершения подключения жилого комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения. Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры. Для строительства камеры будет огорожен участок четыре на четыре метра, в зону строительства попадает полоса проезжей части в сторону центра. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями», — говорится в сообщении.
Разрешение на ограничение проезжей части открыто до середины июня.
«Сужение необходимо для завершения подключения жилого комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения. Для завершения подключения новых домов к централизованным сетям водопровода и канализации необходимо строительство монолитной водопроводной камеры. Для строительства камеры будет огорожен участок четыре на четыре метра, в зону строительства попадает полоса проезжей части в сторону центра. Место проведения работ будет обозначено дорожными знаками и ограждениями», — говорится в сообщении.
Разрешение на ограничение проезжей части открыто до середины июня.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге закроют движение на перекрестке улиц Краснолесья — Рябинина
- В Екатеринбурге ограничили движение в районе улиц Юмашева и Хомякова
- В Екатеринбурге на три недели закрыли перекресток Татищева и Мельникова
- В Екатеринбурге перекресток Татищева и Мельникова закроют на три недели
- В Екатеринбурге с 1 октября закроют движение по улице Мельникова