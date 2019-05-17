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В России 45% студентов хотят учиться в вузе за счет будущей зарплаты

УрБК, Москва, 17.05.2019. Получить обучение в счет доли в будущей заработной плате хотели бы 45% студентов вузов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.



Опрос прошел с 11 по 17 апреля в 329 населенных пунктах страны, участие приняли 1,6 тыс. человек. Поводом для проведения опроса стала опробованная одной из онлайн-школ США новая финансовая модель оплаты обучения: студентам предлагают получить образование в обмен на долю в их будущей зарплате (17% дохода за первые два года работы).



Несмотря на то, что почти половина российских студентов вузов оценила бы подобную модель, 22% выступили против, а каждый третий затруднился с оценкой.



Респонденты так объяснили выгоду модели оплаты: «Профессия будет востребованная, да и финансово мотивирует искать хорошо оплачиваемую работу».



По результатам исследования юношам подобный подход нравится больше, чем девушкам (26% и 37% соответственно). Кроме того, девушки чаще затруднялись оценить новую финансовую модель обучения (37%, среди мужчин — 26%).



Также выяснилось, что родители одиннадцатиклассников поддерживают такую оплату обучения чаще родителей студентов: 44% и 40% соответственно.



«Первые два года ничего не значат в карьере, только начало набора опыта, так что все с радостью согласятся. Зато появится шанс получить образование семьям с малым достатком», — отмечают опрошенные.



По результатам опроса выявлено 24% противников схемы оплаты среди родителей выпускников, 26% — среди родителей студентов. Затруднились выражением отношения к новой финансовой модели обучения 32% родителей одиннадцатиклассников и 34% родителей студентов.

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