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Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
17 май 2019 (12:01)
Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле 2019 года составил 34,7 млрд долл. США, что в 1,9 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении Банка России.
«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 млрд долл. США (18,5 млрд долл. США в сопоставимом периоде 2018 года)», — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что практически весь прирост этого показателя был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.
«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-апреле 2019 года, по предварительным данным, сложилось в размере 34,7 млрд долл. США (18,5 млрд долл. США в сопоставимом периоде 2018 года)», — говорится в сообщении.
Регулятор отмечает, что практически весь прирост этого показателя был обусловлен увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств.
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