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В Екатеринбурге агентство недвижимости «Ярмарка» выплатит клиентке более 80 тыс. рублей за сорванную сделку

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге суд обязал агентство недвижимости «Ярмарка» выплатить клиентке более 80 тыс. руб. за сорванную сделку, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Женщина в августе прошлого года собиралась приобрести недвижимость в Екатеринбурге, для чего заключила договор с ООО АН «Ярмарка». Риэлтор должна была совершить сделку по приобретению для Галины однокомнатной квартиры. За услуги клиентка заплатила вознаграждение — 50 тыс. руб. Однако агентство недвижимости не организовало сделку в установленный договором срок: не были сняты с регистрационного учета лица, зарегистрированные в приобретаемом жилье, при этом агентство скрыло от клиента часть сведений, что вызвало сомнение в добросовестности сделки», — говорится в сообщении.



Агентство отказалось в добровольном порядке вернуть клиентке деньги, оплаченные ей по договору. Тогда она подала иск в Чкаловский районный суд, потребовав взыскать с «Ярмарки» еще неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.



«Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. В пользу истца взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере 50 тыс. руб., неустойка за нарушение срока удовлетворения требования потребителя — 10 тыс. руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., а также 10 тыс. руб. штрафа и 10 тыс. руб. — судебные расходы», — отмечает пресс-служба.



Однако агентство недвижимости не согласилось с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде. Но вышестоящий суд определил, что доказательств, подтверждающих факт своевременного и надлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, не было представлено. ООО АН «Ярмарка» выплатит бывшей клиентке 83 тыс. руб.

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