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Минкомсвязь не поддержало введение 20% пошлины на онлайн-покупки из-за рубежа
17 май 2019 (11:07)
УрБК, Москва, 17.05.2019. Минкомсвязь не поддержало инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого двадцатипроцентного сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах, сообщают «Известия».
Аналитический центр при правительстве подсчитал, что при введении сбора в 20% цены на интернет-покупки могли вырасти, увеличив налоговую нагрузку на граждан в общей сложности на сумму до 121 млрд руб. в год.
«Скорее всего, она (мера — прим. ред.) приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — сказал замглавы министерства Михаил Мамонов.
Он считает, что в противном случае международные почтовые отправления с вложенными товарами на территорию России будут поступать из третьих стран (транзитом через государства союза). И российский бизнес от этого не выиграет.
Также известно, что в Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие правила на рынке ЕврАзЭС — беспошлинный ввоз товаров на сумму до €500 в месяц.
Ранее УрБК сообщал, что российские ритейлеры хотят заменить единым сбором в 15% действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа. С таким предложением объединение обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку. При этом ранее АКИТ озвучивала предложение о вводе пошлины в 20%, но позже сообщила о смягчении меры до 15%. Однако, как отмечают «Известия», в документах, поступивших на рассмотрение в правительственные структуры, фигурирует цифра 20%.
В целом инициатива была направлена на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce — на сегодняшний день зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары.
Аналитический центр при правительстве подсчитал, что при введении сбора в 20% цены на интернет-покупки могли вырасти, увеличив налоговую нагрузку на граждан в общей сложности на сумму до 121 млрд руб. в год.
«Скорее всего, она (мера — прим. ред.) приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС», — сказал замглавы министерства Михаил Мамонов.
Он считает, что в противном случае международные почтовые отправления с вложенными товарами на территорию России будут поступать из третьих стран (транзитом через государства союза). И российский бизнес от этого не выиграет.
Также известно, что в Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие правила на рынке ЕврАзЭС — беспошлинный ввоз товаров на сумму до €500 в месяц.
Ранее УрБК сообщал, что российские ритейлеры хотят заменить единым сбором в 15% действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа. С таким предложением объединение обратилось к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку. При этом ранее АКИТ озвучивала предложение о вводе пошлины в 20%, но позже сообщила о смягчении меры до 15%. Однако, как отмечают «Известия», в документах, поступивших на рассмотрение в правительственные структуры, фигурирует цифра 20%.
В целом инициатива была направлена на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce — на сегодняшний день зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары.
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