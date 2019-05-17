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Средняя зарплата в Свердловской области превысила 38 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.05.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в марте составила 38 тыс. 084 руб., что на 6% выше уровня соответствующего месяца прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Средняя зарплата в сфере «транспортировка и хранение» за год снизилась на 5,8%, «научные исследования и разработки» — на 3,5%. Во всех остальных сегментах отмечается рост показателя. В частности, зарплата в финансовой сфере выросла на 20%, в обрабатывающих производствах — на 10%, в системе здравоохранения — на 8,8%, в образовании — 4,2%.

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