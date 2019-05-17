Новости дня
Жителей Красноуфимска осудят за вымогательства на сумму 800 тыс. рублей
17 май 2019 (10:02)
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Красноуфимске направлено в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в вымогательстве денежных средств на сумму 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые вымогали деньги у местных жителей, умышленно создавая конфликт с потерпевшими (в том числе и в различных развлекательных заведениях города) и требуя возмещение морального вреда. Если жертвы отказывались выполнять требования, им угрожали физическим насилием.
«Они обвиняются по статье 163 УК РФ «Вымогательство, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Всего от действий обвиняемых пострадало пять человек, общий ущерб которых составил свыше 800 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечает пресс-служба.
По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые вымогали деньги у местных жителей, умышленно создавая конфликт с потерпевшими (в том числе и в различных развлекательных заведениях города) и требуя возмещение морального вреда. Если жертвы отказывались выполнять требования, им угрожали физическим насилием.
«Они обвиняются по статье 163 УК РФ «Вымогательство, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Всего от действий обвиняемых пострадало пять человек, общий ущерб которых составил свыше 800 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечает пресс-служба.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Четверо жителей Екатеринбурга обвиняются в хищении 16 млн рублей при сдаче лома черных металлов
- В Березовском перед судом предстанут местные жители по обвинению в серии краж автомобилей
- В Нижнем Тагиле будут судить похитителей надгробий и элементов благоустройства захоронений
- В Екатеринбурге будут судить жителей Первоуральска за хищение девяти автомобилей Hyundai Solaris
- В Нижнем Тагиле бывших работников ТСЖ будут судить за хищение 1,2 млн рублей