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Жителей Красноуфимска осудят за вымогательства на сумму 800 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Красноуфимске направлено в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, обвиняемых в вымогательстве денежных средств на сумму 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года обвиняемые вымогали деньги у местных жителей, умышленно создавая конфликт с потерпевшими (в том числе и в различных развлекательных заведениях города) и требуя возмещение морального вреда. Если жертвы отказывались выполнять требования, им угрожали физическим насилием.



«Они обвиняются по статье 163 УК РФ «Вымогательство, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Всего от действий обвиняемых пострадало пять человек, общий ущерб которых составил свыше 800 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу», — отмечает пресс-служба.

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