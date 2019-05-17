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В Челябинской области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дождя, гроз и града

УрБК, Челябинск, 17.05.2019. В Челябинской области 17 мая ожидаются дожди (местами сильные) и град с порывами ветра до 20 м/с, в отдельных районах могут пройти грозы. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».



«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах», — говорится в сообщении.

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