Новости дня

В Невьянске предприниматель заплатит более 1,5 млн рублей за включение в налоговую декларацию ложных сведений

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Невьянске 54-летнего предпринимателя, занимающегося оказанием услуг общественного питания и сдачей в аренду недвижимого имущества, проверили на соблюдение налогового законодательства.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что с января 2014 года по декабрь 2016 года мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на более чем 1 млн 500 тыс. руб.



Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 198 УК РФ «Уклонение физическим лицом от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере». Ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб.



Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы взыскать с мужчины в доход федерального бюджета ущерб — более 1,5 млн руб. Заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: