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В Невьянске предприниматель заплатит более 1,5 млн рублей за включение в налоговую декларацию ложных сведений
16 май 2019 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Невьянске 54-летнего предпринимателя, занимающегося оказанием услуг общественного питания и сдачей в аренду недвижимого имущества, проверили на соблюдение налогового законодательства.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что с января 2014 года по декабрь 2016 года мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на более чем 1 млн 500 тыс. руб.
Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 198 УК РФ «Уклонение физическим лицом от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере». Ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб.
Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы взыскать с мужчины в доход федерального бюджета ущерб — более 1,5 млн руб. Заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что с января 2014 года по декабрь 2016 года мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на более чем 1 млн 500 тыс. руб.
Суд признал предпринимателя виновным по части 1 статьи 198 УК РФ «Уклонение физическим лицом от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации и путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере». Ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб.
Прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы взыскать с мужчины в доход федерального бюджета ущерб — более 1,5 млн руб. Заявление удовлетворено в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
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