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За последний месяц число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 4%
16 май 2019 (17:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. За последний месяц число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга увеличилось на 4,2%, составив 8,49 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Средняя цена предложения одного квадратного метра в городе за месяц выросла на 0,4%, до 72 тыс. 117 руб.
Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дороже на 0,8%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе выросла на 0,1%. Цена объектов второго пояса не изменилась. Третьего — выросла на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,7%.
Средняя цена предложения одного квадратного метра в городе за месяц выросла на 0,4%, до 72 тыс. 117 руб.
Среди различных территорий отмечается разнонаправленная динамика. Так, объекты в Центре за месяц стали дороже на 0,8%. Стоимость квадратного метра жилья в первом ценовом поясе выросла на 0,1%. Цена объектов второго пояса не изменилась. Третьего — выросла на 0,3%. В четвертом ценовом поясе квартиры подешевели на 0,7%.
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