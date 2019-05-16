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Поступления НДФЛ в бюджет Свердловской области в январе-апреле выросли на 1,5 млрд рублей
16 май 2019 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В региональном минфине проанализировали динамику поступления доходов в бюджет Свердловской области за январь-апрель 2019 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала со ссылкой на главу ведомства Галину Кулаченко.
По ее словам, по налогу на прибыль организаций поступило 32,7 млрд руб., по налогу на доходы физических лиц — 23 млрд руб., что выше показателей соответствующего периода прошлого года на 1,5 млрд руб.
Также на 0,5 млрд руб. подросли акцизы, их поступления в казну региона составили 5,3 млрд руб. Что касается неналоговых доходов, то за I квартал текущего года они выросли на 96,9 млн руб. и составили 1 млрд руб., что связано с поступлением доходов от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.
По ее словам, по налогу на прибыль организаций поступило 32,7 млрд руб., по налогу на доходы физических лиц — 23 млрд руб., что выше показателей соответствующего периода прошлого года на 1,5 млрд руб.
Также на 0,5 млрд руб. подросли акцизы, их поступления в казну региона составили 5,3 млрд руб. Что касается неналоговых доходов, то за I квартал текущего года они выросли на 96,9 млн руб. и составили 1 млрд руб., что связано с поступлением доходов от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах.
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