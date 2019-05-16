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Таможенники изъяли более 1 тонны санкционных груш на овощебазе в Екатеринбурге

16 май 2019 (16:16)

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Таможенники обнаружили 1,13 т санкционных груш на овощебазе в Екатеринбурге. При изъятии фруктов владелец пытался предъявить поддельные документы на них, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Представители регионального управления Россельхознадзора выяснили: фрукты выращены в Европе. А значит, они запрещены к ввозу на территорию России. Есть и еще одно нарушение: груши привезли на Урал из Белоруссии», — говорится в сообщении.

Запрет на ввоз фруктов из Белоруссии вступил в силу 12 апреля этого года. Временные ограничения связаны с тем, что на российской границе в последнее время было задержано несколько десятков фур с продукцией, на которую не была заполнена соответствующая документация, подтверждающая ее качество.

Сотрудники Россельхознадзора приняли решение уничтожить всю партию.

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