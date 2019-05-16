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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 32 коп.
16 май 2019 (15:57)
УрБК, Москва, 16.05.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 мая 2019 года. Курс долл. США снизился на 28,91 коп. до 64,55 руб., евро — на 32,40 коп. до 72,36 руб.
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