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Падение средней суммы выданных кредитов в Челябинской области за месяц составило 3,3%

УрБК, Челябинск, 16.05.2019. Челябинская область оказалась на 22 месте среди 40 регионов-лидеров в рейтинге динамики среднего размера автокредита по регионам страны. В марте 2019 года средняя сумма выданных заемных средств в регионе составила 665 тыс. 621 руб., тогда как в предыдущем месяце — 688 тыс. 474 руб. Падение составило 3,3%.



Однако в динамике выдачи автокредитов в регионах РФ в феврале-марте 2019 года среди 40 регионов-лидеров область заняла 9 место: если в марте этого года было выдано 2 тыс. 585 кредитов на транспортное средство, то в предыдущем месяце — 1 тыс. 941. Таким образом, рост за месяц — на 33,2%.



По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самый большой средний размер автокредита в регионах РФ был отмечен в Москве (1 067,7 тыс. руб.), Московской области (931,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (908,7 тыс. руб.). Самая серьезная динамика снижения среднего размера автокредита среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования была продемонстрирована в Пензенской (-16,9%), Калужской (-14,9%) и Тамбовской (-14,7%) областях.



Больше всего автокредитов в марте 2019 года было выдано в Москве (6,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,9 тыс. ед.) и Московской области (4,8 тыс. ед.). Самая серьезная динамика роста выдачи автокредитов — в Чувашской Республике (+108,3%), Кировской (+87,4%) и Тамбовской (+84,6%) областях.



Всего в марте 2019 года средний размер автокредита в России составил 729,2 тыс. руб., сократившись на 7,9% (или на 62,5 тыс. руб.) по сравнению с февралем 2019 года (791,7 тыс. руб.). При этом в I квартале 2019 года был зафиксирован рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время количество проданных в кредит автомобилей в марте 2019 года выросло сразу на 44,6%. Увеличение выдачи автокредитов, а также снижение их среднего размера во многом стало следствием возобновления с 1 марта текущего года государственных программ льготного автокредитования.

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