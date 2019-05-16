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В Свердловской области насчитывается более 200 тыс. малых и средних предприятий
16 май 2019 (15:09)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В настоящее время в Свердловской области насчитывается 206 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра инвестиций и развития Среднего Урала Евгений Копелян.
«За последние три-четыре года этот показатель практически не изменился. В какие-то периоды у нас было на 5% больше предприятий, в какие-то — на 5% меньше. Также можно отметить, что у нас за последний год заметно сократилось число юридических лиц и увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Переток составил 10-12 тыс. Я пока не готов назвать причину этого тренда. Мы анализируем эту ситуацию. Возможно, это реакция на законодательные нововведения», — рассказал Е. Копелян.
По его словам, в Свердловской области малый и средний бизнес развит намного лучше, чем в большинстве других регионов.
«Количество субъектов МСБ на 1 000 жителей на Среднем Урале составляет 46 (в среднем по стране 25). Доля занятых в этом сегменте экономики — 31% (в России — 25%)», — заявил Е. Копелян.
«За последние три-четыре года этот показатель практически не изменился. В какие-то периоды у нас было на 5% больше предприятий, в какие-то — на 5% меньше. Также можно отметить, что у нас за последний год заметно сократилось число юридических лиц и увеличилось количество индивидуальных предпринимателей. Переток составил 10-12 тыс. Я пока не готов назвать причину этого тренда. Мы анализируем эту ситуацию. Возможно, это реакция на законодательные нововведения», — рассказал Е. Копелян.
По его словам, в Свердловской области малый и средний бизнес развит намного лучше, чем в большинстве других регионов.
«Количество субъектов МСБ на 1 000 жителей на Среднем Урале составляет 46 (в среднем по стране 25). Доля занятых в этом сегменте экономики — 31% (в России — 25%)», — заявил Е. Копелян.
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