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ЦБ: процесс очищения банковской системы РФ почти завершен

УрБК, Москва, 16.05.2019. Процесс очищения банковской системы РФ почти завершен, новых крупных санаций Банк России не ожидает, сообщает «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина.



«Мы считаем, что процесс очищения банковского сектора, я бы сказал обтекаемо: я считаю, что три четверти этого пути мы прошли, и вот таких крупных масштабных явлений, печальных событий, которые были в 2017 году, мы не ожидаем», — сказал Дмитрий Тулин.



Он напомнил, что в 2017 году ЦБ провел массовые санации банков, в связи с чем, по его мнению, процесс очищения банковского сектора достиг пика в том году.



В мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России для санации. Такая схема санации предполагает принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал, а затем после оздоровления продавать банки новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.



Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал «ФК Открытие» Затем последовала череда санаций крупных банков — Бинбанк, Промсвязьбанк, «Траст», Рост-банк, «Советский» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

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