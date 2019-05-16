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Летом 2019 года Екатеринбург посетят не менее 3 тыс. путешественников из Китая

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Летом 2019 года Екатеринбург посетят не менее 3 тыс. путешественников из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Представители уральских туроператоров проинформировали кольцовских таможенников и пограничников о наплыве туристических групп из Китая. Так, по предварительным оценкам, этим летом Екатеринбург посетят не менее трех тысяч путешественников из Китая. Сейчас формируются списки граждан КНР, которые намерены посетить уральскую столицу этим летом. По данным турператоров, заявились 80 туристических групп, в среднем по 30-40 человек каждая», — говорится в сообщении.



Для туристических групп организуют ускоренный и упрощенный режим прохождения контроля. Туристы смогут находиться на территории России без визы 15 дней и им предоставят гидов, в том числе в аэропорту. Представители туроператоров помогут быстрее сориентироваться в здании аэропорта.



Упростят для таких туристов и таможенный контроль: он будет выборочным, поскольку такие путешественники постоянно находятся под контролем гидов, которые и расскажут о таможенных правилах и ограничениях на ввоз и вывоз товаров.



«Иностранные туристы могут вернуть себе часть от стоимости купленных сувениров. В зоне таможенного контроля есть стойка Tax Free. Иностранцу нужно предоставить таможеннику товар и чеки на него. Мы отправляем сведения уполномоченному оператору, который вернет часть НДС от покупок. Есть два условия: за день турист должен потратить более 10 тысяч рублей, а магазины должны быть подключены к системе Tax Free», — рассказал Сергей Боровик, заместитель начальника таможенного почта Аэропорт Кольцово (пассажирский).



По данным Уральского таможенного управления, Tax Free в Кольцово пользуется популярностью у граждан Китая. С начала 2019 года они предъявили чеки на несколько сотен товаров. Чаще всего жителей Поднебесной интересуют российские продукты и сувениры. А еще китайские туристы часто приобретают на Урале одежду и обувь мировых брендов.

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