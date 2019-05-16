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Возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке Пышма
16 май 2019 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. В Свердловской области была проведена проверка соблюдения законодательства об охране водных биологических ресурсов. Она показала, что на правом берегу реки Пышма между поселками Старопышминск и Становой была засыпана протока, через которую вода поступала в дражные разрезы.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, это привело к массовой гибели рыбы. Ущерб составил более 1,1 млн руб.
Материалы проверки по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, это привело к массовой гибели рыбы. Ущерб составил более 1,1 млн руб.
Материалы проверки по пункту 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. Возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».
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