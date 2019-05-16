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В России один день оплачиваемого отпуска для диспансеризации планируют сделать ежегодным

УрБК, Москва, 16.05.2019. Минтруд готовит поправки в законодательство, которые предоставят ежегодный дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации. Сейчас он предоставляется раз в три года. Об этом сообщает «Российская газета».



По поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева до 20 июня министерство должно подготовить и представить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие право работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.



Сейчас каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, а предпенсионеры — два дня каждый год. При этом 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, по которому диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется вместо одного раза в три года проходить каждый год, прежняя периодичность сохраняется только для молодежи 18-39 лет. В связи с этим и обсуждается возможность внесения поправок в Трудовой кодекс.

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