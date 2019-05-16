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В Челябинской области в I квартале число отравлений наркотическими веществами увеличилось на 31,7%

УрБК, Челябинск, 16.05.2019. В Челябинской области в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано увеличение числа отравлений наркотическими веществами на 31,7%, в этот период было обнаружено 47 таких случаев. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Ведомство основывается на данных экстренных извещений, представленных из лечебнопрофилактических учреждений.



При этом Роспотребнадзор отмечает, что количество других бытовых отравлений химической этиологии, наоборот, уменьшилось в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,5% (сократившись на 127 случаев до 769). В частности, уменьшение зарегистрировано в группах отравлений спиртосодержащей продукцией — на 20,3% (51случай), лекарственными препаратами — на 28,1% (71 случай), «других мониторируемых видов отравлений» — на 22% (52 случая).



Отмечается, что большинство случаев отравлений приходится на безработных (430 человек или 55,9%). Среди работающего населения отравилось 117 человек, это 15,2% от всех отравлений за этот период. Меньшее число случаев отравлений зарегистрировано среди пенсионеров — 84 человека (10,9%). Также от отравлений пострадали 125 детей (16,3% от общего количества), из них до 14 лет — 100 человек, подростков 15-17 лет — 25. В возрастной группе «дети до 14 лет» зарегистрировано 5 случаев отравлений.



Более половины отравлений (433 или 56,3%) являются случайными, преднамеренных же зарегистрировано 329 (42,8%). Не определен статус семи отравлений (0,9%).

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