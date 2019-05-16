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Более 140 российских туроператоров могут потерять место в едином федеральном реестре
16 май 2019 (11:31)
УрБК, Москва, 16.05.2019. Банк России отозвал лицензию у компании «НАСКО» на осуществление нескольких видов страхования и перестрахования. В связи с этим 143 туроператора рискуют потерять место в едином федеральном реестре. Об этом говорится на сайте Ростуризма.
«Приказом Банка России от 14 мая у акционерного общества АО «НАСКО» отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования. В этой связи уведомляем туроператоров, заключивших с АО «НАСКО» договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, о необходимости представления в Ростуризм в срок не позднее 45 календарных дней документа, подтверждающего наличие у туроператора надлежащего финансового обеспечения своей ответственности», — говорится в сообщении Ростуризма.
Таким образом, надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора должно быть представлено в Ростуризм в срок не позднее 1 июля 2019 года. В противном случае компании рискуют потерять место в едином федеральном реестре.
Отметим, что в Екатеринбурге расположено три офиса компании «НАСКО» (на Большакова, 70; Космонавтов, 11Д и Антона Валека, 13).
«Приказом Банка России от 14 мая у акционерного общества АО «НАСКО» отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования. В этой связи уведомляем туроператоров, заключивших с АО «НАСКО» договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, о необходимости представления в Ростуризм в срок не позднее 45 календарных дней документа, подтверждающего наличие у туроператора надлежащего финансового обеспечения своей ответственности», — говорится в сообщении Ростуризма.
Таким образом, надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора должно быть представлено в Ростуризм в срок не позднее 1 июля 2019 года. В противном случае компании рискуют потерять место в едином федеральном реестре.
Отметим, что в Екатеринбурге расположено три офиса компании «НАСКО» (на Большакова, 70; Космонавтов, 11Д и Антона Валека, 13).
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