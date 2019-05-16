Новости дня

Более 140 российских туроператоров могут потерять место в едином федеральном реестре

УрБК, Москва, 16.05.2019. Банк России отозвал лицензию у компании «НАСКО» на осуществление нескольких видов страхования и перестрахования. В связи с этим 143 туроператора рискуют потерять место в едином федеральном реестре. Об этом говорится на сайте Ростуризма.



«Приказом Банка России от 14 мая у акционерного общества АО «НАСКО» отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования. В этой связи уведомляем туроператоров, заключивших с АО «НАСКО» договоры страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, о необходимости представления в Ростуризм в срок не позднее 45 календарных дней документа, подтверждающего наличие у туроператора надлежащего финансового обеспечения своей ответственности», — говорится в сообщении Ростуризма.



Таким образом, надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора должно быть представлено в Ростуризм в срок не позднее 1 июля 2019 года. В противном случае компании рискуют потерять место в едином федеральном реестре.



Отметим, что в Екатеринбурге расположено три офиса компании «НАСКО» (на Большакова, 70; Космонавтов, 11Д и Антона Валека, 13).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: