Новости дня

Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Каждый десятый житель Среднего Урала находится за чертой бедности, следует из опубликованных данных Свердловскстата.



По предварительным данным за 2018 год, в регионе проживает 419,7 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума — 9,7% населения.



В 2017 году доходы ниже прожиточного минимума имели 424,3 тыс. жителей (9,8%).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: