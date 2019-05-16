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Более 400 тыс. свердловчан живут за чертой бедности

16 май 2019 (11:11)

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2019. Каждый десятый житель Среднего Урала находится за чертой бедности, следует из опубликованных данных Свердловскстата.

По предварительным данным за 2018 год, в регионе проживает 419,7 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума — 9,7% населения.

В 2017 году доходы ниже прожиточного минимума имели 424,3 тыс. жителей (9,8%).

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