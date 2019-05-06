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Опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме начнутся 26 мая и пройдут в три этапа

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей в три этапа, начав 26 мая и закончив 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ПАО «Т Плюс».



Первый этап опрессовок пройдет с 26 по 30 мая, второй — с 30 июня по 4 июля, третий — с 11 по 15 августа. Температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний.



Также пресс-служба отмечает, что с 7 мая начнется поэтапное отключение теплоснабжения в административных зданиях и жилых домах, перевод теплоисточников на летний режим. При этом в объектах здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждениях, домах ветеранов (инвалидов) подача теплоносителя в системы отопления будет прекращена в последнюю очередь. Компания подчеркивает, что горячее водоснабжение в этот период прервано не будет, а полное прекращение подачи теплоносителя займет 1-2 дня.

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