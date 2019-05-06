Важно
Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%
6 май 2019 (17:49)
В январе-марте 2019 года в Свердловской области выдано 9 тыс. 549 ипотечных кредитов на общую сумму 19 млрд 159 млн руб. Об этом говорится в материалах Банка России.
По сравнению с I кварталом 2018 года наблюдается падение продаж на 2,1% в рублях или на 7,8%.
В марте 2019 года на Среднем Урале выдали 3 тыс. 494 ипотечных кредита на общую сумму 7 млрд 093 млн руб. Это незначительно выше уровня предыдущего месяца (3 тыс. 481 кредита на 6 млрд 873 млн руб.).
По сравнению с I кварталом 2018 года наблюдается падение продаж на 2,1% в рублях или на 7,8%.
В марте 2019 года на Среднем Урале выдали 3 тыс. 494 ипотечных кредита на общую сумму 7 млрд 093 млн руб. Это незначительно выше уровня предыдущего месяца (3 тыс. 481 кредита на 6 млрд 873 млн руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области в I квартале сократилось почти на 8%
- В I квартале 2019 года россияне взяли кредитов на 1,97 трлн рублей
- В I квартале 2019 года россияне взяли кредитов на 1,97 трлн рублей
- Объем выдачи ипотеки в РФ в январе-марте 2018 года вырос на 85%
- Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%