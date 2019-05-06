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Материнский капитал можно будет вложить через эскроу-счета в покупку квартир в новостройках
6 май 2019 (17:42)
УрБК, Москва, 06.05.2019. Минстрой РФ работает над разработкой мер, которые перенаправят обладателей материнского капитала на первичный рынок строительства с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы ведомства Никиту Стасишина.
«Материнский капитал и жилищные сертификаты в скором времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких проблем не будет», — сказал замминистра.
Он отметил, что сейчас около 90% материнских капиталов и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. Переход обладателей этих мер социальной поддержки на первичный рынок убережет их от потери денег, считает Никита Стасишин.
«Материнский капитал и жилищные сертификаты в скором времени станет возможно направлять на покупку квартир в новостройках через использование эскроу-счетов. Никаких проблем не будет», — сказал замминистра.
Он отметил, что сейчас около 90% материнских капиталов и жилищных сертификатов идут на вторичный рынок. Переход обладателей этих мер социальной поддержки на первичный рынок убережет их от потери денег, считает Никита Стасишин.
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