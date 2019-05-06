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Прокуратура проводит проверку по факту коммунальных аварий в Златоусте

УрБК, Челябинск, 06.05.2019. Начата проверка по факту двух коммунальных аварий, произошедших в майские праздники на территории Златоустовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



В результате порывов на магистральных теплосетях на ул. Свердлова и в Северо-Западном районе города было отключено горячее водоснабжение и теплоснабжение в многоквартирных домах. Работы по ремонту теплосетей выполнялись ООО «Теплоэнргетик».



Как отмечает ведомство, произошедшая 4 мая в районе Северо-Западного района авария устранена в допустимые сроки: работы по устранению аварии начаты в 10.30, а окончены в 18.00. А вот авария на ул. Свердлова не устранена, поскольку в месте порыва участок трубы длиной 40 метров подлежит замене.



«Согласно статье 20 федерального закона «О теплоснабжении», теплоснабжающие организации обязаны обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей. Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ № 354 от 06.05.2011 установлены показатели качества коммунальных услуг и предельные сроки устранения аварий. Прокуратурой города Златоуста проводится проверка соблюдения вышеуказанных требований законодательства. Кроме того, по факту аварии, произошедшей на улице Свердлова, сотрудниками ОМВД России по Златоустовскому городскому округу Челябинской области проводится доследственная проверка на предмет наличия признаков халатности в действиях должностных лиц», — говорится в сообщении.

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