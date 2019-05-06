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В Екатеринбурге в апреле цены на продукты здорового питания выросли на 3-9%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В апреле в Екатеринбурге выросли по сравнению с прошлым годом продажи продуктов здорового питания: индейки — на 25%, кефира и йогурта — на 13%, злаковых батончиков, курицы — на 11%, мюсли — на 10%, яиц, овощей и фруктов — на 8%, круп — на 7%, хлебцев — на 6%. Об этом сообщает пресс-служба ОФД «Такском».



При этом, как отмечает проводившая исследования компания, цены на эти продукты также выросли: курица в апреле этого года стоит дороже, чем в апреле прошлого, на 9%, индейка — на 8%, яйца — на 7%, хлебцы — на 6%, крупы и мюсли — на 5%, кефир и йогурт, овощи и фрукты — на 4%, злаковые батончики — на 3%.



«По результатам анализа динамики продаж овощей, фруктов, курицы, индейки, яиц, кефира, йогурта, хлебцев, мюсли, злаковых батончиков и круп в среднем по России в апреле продажи этих полезных продуктов выросли на 13% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А вот продажи крепкого алкоголя упали на 8%», — говорится в сообщении.



Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых оператором ООО «Такском», в рамках исследования проанализировано более 11 млрд кассовых чеков.

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