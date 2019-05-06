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В Нижнем Тагиле предприятие ведомственной охраны ЖД транспорта оштрафовали на 170 тыс. рублей за нарушения Трудового кодекса

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2019. В Нижнем Тагиле предприятие ведомственной охраны ЖД транспорта (ФГП ВО ЖДТ России) оштрафовали на 170 тыс. руб. за нарушения Трудового кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



2 июня 2018 года на предприятии произошел несчастный случай со смертельным исходом. В ходе проверки был установлен ряд нарушений Трудового кодекса РФ, приказа Минздравсоцразвития и других ведомственных правил и приказов, регулирующих организацию работы караулов стрелковых подразделений, охрану труда работников указанной категории, которые привели к смерти одного из стрелков.



С 1 по 2 июня 2018 года пострадавший, находясь на временном наружном посту, не был обеспечен работодателем местом для обогрева и отдыха, телефонной связью, не имел возможности воспользоваться перерывом на сон и отдых.



Главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Свердловской области вынес постановление в отношении ФГП ВО ЖДТ России об административной ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. руб.



Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что стрелок ФГП ВО ЖДТ России был допущен работодателем к работе в условиях повышенной опасности без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.



В связи с этим Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал юрлицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб.



Представитель юридического лица обжаловал оба решения суда первой инстанции в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции оставил их без изменений.

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